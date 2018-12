Plotselinge eruptie Etna verstoort vliegverkeer

Volgens het Italiaanse persbureau ANSA stootte de betrekkelijk nieuwe zuidoostelijke krater van de zeer actieve vulkaan dikke wolken as uit. Ook spuugde de hoogste vulkanische berg van Europa af en toe lava.

Het internationale vliegveld van Catánia ligt 60 kilometer ten zuiden van de Etna. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen wellicht in de loop van de dag nog enkele vluchten doorgaan. In het verleden zorgden flinke uitbarstingen voor ernstige overlast. Toen werd Catánia bedekt door een laag as.