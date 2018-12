’Dodelijk ongeval A10 mogelijk gevolg verkeersruzie’

Bij een botsing tussen de automobilist en de motorrijder kwamen een 34-jarige vrouw uit Amsterdam en een 44-jarige man uit Wormerveer om het leven. Zij zaten samen op de motor.

Dashcams

,,Getuigen hebben ons verteld dat de motorrijders en automobilist mogelijk ruzie hadden”, zegt een politiewoordvoerder. ,,Maar we houden meerdere scenario’s open.” De politie inventariseert momenteel de gemaakte beelden van camera’s boven de weg. ,,Ook roepen we getuigen op om beelden van hun dashcams te sturen.”

Hoelang het onderzoek zal duren, weet de politie niet. ,,Want we willen zeer gedegen te werk gaan. Het is een heel tragisch ongeval.”