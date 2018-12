Belgische reactor het nieuwe jaar weer in gebruik

Reactor 3 is sinds 30 maart buiten bedrijf door problemen met beton in „een niet-nucleair deel” van het complex. Op zijn website meldt het FANC dat het de betonreparaties in het bunkergebouw van Tihange 3 heeft goedgekeurd. De nucleaire waakhond heeft nu voldoende garanties dat de reactor opnieuw op een veilige manier kan worden uitgebaat.

Tihange ligt vlak bij Luik, niet ver van de Nederlandse grens. Buurlanden zijn bezorgd over de veiligheid van Tihange en de andere kerncentrale in België. Die staat in Doel, niet ver van Antwerpen.