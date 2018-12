Kamper knaltraditie verder aan banden

Demonstratief carbid schieten onder toeziend oog van de burgemeester. Ⓒ Wilbert Bijzitter

KAMPEN - Waar de rest van Nederland nog braaf tot oudejaarsdag moet wachten om vuurwerk af te steken, geldt voor een klein deel van Kampen andere regels. Alleen op de Noordweg, net aan de rand van het stadscentrum, brengen schutters hun carbidtraditie een paar dagen eerder ten uitvoer. Dat is een breuk met het verleden, toen zelfs al vanaf de herfstvakantie en dan met name in de volksbuurt Brunnepe, dag én nacht het doffe gedreun van bulderende melkbussen hoorbaar was. „De een vindt het overlast, de ander vindt het fantastisch.”