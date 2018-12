Twijfels over drones bij Gatwick

Ⓒ REUTERS

Londen - Duizenden reizigers strandden op het op een na drukste vliegveld van het land toen vorige week drones werden gesignaleerd bij de Britse luchthaven Gatwick. Nu stelt politiechef Jason Tingley dat het nog maar de vraag is of er daadwerkelijk drones bij het vliegveld aanwezig waren: „We zijn alleen maar aan het werk gegaan met de meldingen die we binnenkregen.” Die uitspraken heeft voor flink wat onrust gezorgd tussen de Britse defensie en Binnenlandse Zaken.