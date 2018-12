Jeugdzorg Transferium kan voorlopig door

Minister Hugo de Jonge. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Jongeren die in de gesloten jeugdhulpinstelling Transferium in Heerhugowaard worden behandeld, kunnen hun behandeling daar volgend jaar afmaken. Daar hebben gemeenten afspraken over gemaakt, blijkt uit een Kamerbrief van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Over de gesloten jeugdzorg in het noorden van Noord-Holland was onzekerheid ontstaan, omdat de organisatie waar Transferium deel van uitmaakt de aanbesteding verloor.