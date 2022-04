Man steekt vrouw (21) neer in Vlaardingen na hockeyfeest

Het incident vond rond kwart voor 12 plaats toen de vrouw van de hockeyclub naar haar vriend fietste in een café aan de Hoogstraat in Vlaardingen.

Op de kruising van de Kortedijk en de Werf van Pronk is ze rijdend van haar fiets gestoken door een nog onbekende man, schrijft de politie. Hij was ook op de fiets en fietste haar in eerste instantie voorbij, om vervolgens rechtsomkeert te maken. In eerste instantie dacht het slachtoffer dat ze een harde klap had gekregen; later merkte ze dat ze in haar rug was gestoken. Het lijkt erop dat er geen vitale organen zijn geraakt.

Het slachtoffer is direct naar het ziekenhuis gebracht om behandeld te worden. Het mes is in beslag genomen. De politie doet onderzoek naar het incident en kijkt onder andere naar camerabeelden.

De man droeg donkere kleding en mogelijk gezichtsbedekking met witte accenten en is ongeveer 1,70 lang.