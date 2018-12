Zo viert Nederland kerstavond

In Bloemendaal is er vanavond een lichtjesoptocht. Gezelligheid alom.

Ⓒ DE TELEGRAAF

Tooske Ragas leest het kerstverhaal in de Dorpskerk van Bloemendaal:

Ⓒ DE TELEGRAAF

Want traditioneel worden op kerstavond in veel kerken samenkomsten gehouden, waar het verhaal van de geboorte van Jezus verteld wordt. Zoals in ’t Klankbord in Almere, waar het Leger des Heils zelfs twee diensten houdt om alle belangstellenden de kans te geven erbij te kunnen zijn.

Ⓒ DE TELEGRAAF

Ⓒ DE TELEGRAAF

En in de Haagse Bethelkerk blijven de kerkgangers ook op kerstavond bidden, omdat ze willen voorkomen dat het Armeense gezin Tamrazyan uitgezet wordt:

In Heerenveen wordt uitgebreid gezongen:

Op de Markt van Middelburg is het dringen geblazen:

En ook kleintjes en dieren zijn er klaar voor: