’Advocaat Asia Bibi mag langer blijven’

DEN HAAG - Advocaat Saif-ul-Mulook van Asia Bibi, de vrouw die door het hooggerechtshof in Pakistan is vrijgesproken van godslastering, mag langer in Nederland blijven en heeft daarvoor een verblijfsvergunning gekregen. Dat meldt de stichting Hulp Vervolgde Christenen, die hem begin november opving na zijn vlucht uit Pakistan, maandagavond.