Erdogan nodigt Trump uit voor bezoek Turkije

Volgens het Witte Huis staat Trump open voor zo’n ontmoeting, maar is er nog geen datum gepland.

Trump liet zondag via Twitter weten dat hij een „lang en productief” telefoongesprek met Erdogan had gehad over de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Syrië. Daarin kwam de „langzame en goed gecoördineerde” aftocht van de Amerikaanse troepen ter sprake, maar ook de strijd tegen IS en de gezamenlijke bemoeienissen in Syrië.

Ook bedankte Trump Saoedi-Arabië voor een aangekondigde investering in de heropbouw van Syrië. „Is het niet prettig als immens rijke landen helpen bij de wederopbouw van hun buren in plaats van een groot land, de VS, dat 5000 mijlen verderop ligt”, twittert hij.

Als reactie op het terugtrekken kondigde Turkije aan dat het juist meer troepen naar de grens met Syrië stuurt. Erdogan zei tijdens een toespraak dat hij af zal rekenen met de ’terroristen’ in de regio, maar het is onduidelijk wie hij daarmee precies allemaal bedoelt. De Koerden, ook actief in Syrië, vrezen voor Turkse agressie nu de Amerikanen zich terugtrekken.

Bekijk ook: Mattis nam ontslag na gesprek Trump met Erdogan

Bekijk ook: Turkije stuurt troepen naar Syrische grens