Top 2000 weer van start op Radio 2

De uitzending begint om 08.00 uur met een speciale mix van een aantal nummers uit de ’lijst der lijsten’ gemaakt door dj Bart Arens. Jan-Willem Roodbeen neemt vervolgens de eerste uren van de uitzending voor zijn rekening.

Queen staat wederom op 1 met het nummer Bohemian Rhapsody. Het is de zestiende keer dat het nummer uit 1975 de Top 2000 aanvoert. Hotel California van Eagles bemachtigde, net als vorig jaar, de tweede plek en Billy Joels Piano Man stijgt een plek naar de derde plek, ten koste van Stairway To Heaven van Led Zeppelin. Avond van Boudewijn de Groot is de hoogst genoteerde Nederlandstalige plaat, op 10.

Michelle

Zangeres Davina Michelle is met haar huidige hit Duurt te lang dit jaar de hoogste nieuwe Nederlandse binnenkomer in de Top 2000. Ze kreeg daarvoor de Top 2000 Award, een nieuwe prijs van NPO Radio 2.

De Top 2000 is een van de grootste radio- en muziekevenementen van Nederland, waar jaarlijks volgens Radio 2 circa 10 miljoen mensen naar kijken en luisteren. Het publiek stelt de lijst ieder jaar samen. De uitzending van de Top 2000 eindigt op oudejaarsavond.