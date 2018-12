Trump beantwoordt vragen over kerstman

Zoals de traditie wil, monitort NORAD, de militaire organisatie die waakt over het luchtruim in de VS en Canada, de route van de kerstman en zijn arrenslee met vliegende rendieren op 24 december.

Ondanks de shutdown van de Amerikaanse overheid helpen meer dan 1500 vrijwilligers van deze dienst mee aan deze Santa Tracker. Kinderen kunnen bellen en vragen naar de huidige positie van de kerstman. Traditioneel helpt de presidentiële familie bij het beantwoorden van de vele oproepen. De vlucht van de slee geladen met cadeautjes is ook online te volgen.