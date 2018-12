Brandweer verhinderd bij blussen autobrand in Veen

Even na middernacht ging het weer ’los’ op een berucht kruispunt in het dorp Veen in Noord-Brabant. Daar werd een auto in brand gestoken. Sinds december is het de vierde brand waarvan er drie op de genoemde kruising waren, meldt Omroep Brabant.

Er stonden zo’n honderd jongeren op de kruising. Tijdens het blussen werd er zeer zwaar vuurwerk in de auto gegooid waardoor de brandweer werd belemmerd tijdens het blussen en gevaar liep.

Puin

De politie heeft geen aanhoudingen verricht. De gemeente zal het wrak ruimen.

Ook in het nabijgelegen Den Bosch was het niet veel later raak. Ondanks dat de brandweer snel ter plekke was, kon niet worden voorkomen dat een auto in as opging.

Een caravan moest het afgelopen weekend ook al ontgelden op de kruising in Veen. Twee auto’s raakten daarbij zwaar beschadigd. De politie doet daarnaar onderzoek en is op zoek naar getuigen van de brandstichting.

„Je weet één ding zeker. Als het december is, gaat het over Veen”, zei politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk eerder in een interview met De Telegraaf. In de decembermaand is het traditioneel onrustig in het dorp.

