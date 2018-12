Dodental door tsunami Indonesië stijgt verder

Zeker 1485 mensen zijn gewond geraakt, 154 mensen worden nog vermist.

Zaterdagavond (lokale tijd) overspoelde de tsunami de kustgebieden van de eilanden Java en Sumatra. Volgens officiële bronnen werd de hoge golf veroorzaakt door een uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau in de Straat van Soenda. Dit leidde tot een aardverschuiving in zee die de tsunami veroorzaakte. De golf kwam totaal onverwacht en overviel veel mensen in hun slaap.

Ongeveer 12.000 inwoners zijn ontheemd geraakt. Een van de zwaarst getroffen regio’s is Pandeglang op West-Java.

