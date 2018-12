Neppriester pal voor Kerst ontmaskerd

Hij voerde dopen uit, sloot huwelijken en hielp gelovigen bij de communie. Maar Miguel Ibarra blijkt helemaal geen priester te zijn. Papieren die dat moesten aantonen, had hij vervalst toen hij vorig jaar in Spanje kwam te wonen.

In het dorpje Medina-Sidonia in Andalusië was Ibarra tot voor kort de lokale geestelijke, meldt The Daily Mail. Eerder woonde hij in Colombia, waar hij ook al ’priester’ was. Na een tip uit zijn thuisland kwam de zaak aan het licht.

De huwelijken die Ibarra voltrok blijven volgens het Spaanse bisdom van Cadiz en Ceuta geldig, net als de dopen die hij begeleidde. Maar dat geldt niet voor de biecht en communie die onder de neppriester vallen, al benadrukt de kerk wel dat de „genade van God” de gelovigen toe blijft vallen.