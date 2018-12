Geen sneeuw, maar wel kerstzonnetje

Dat voorspelt Weeronline. Het is eerste kerstdag op veel plaatsen bewolkt, maar in het zuidwesten en noorden komen opklaringen voor. Vanmiddag houden we veel wolken en regionaal zon. Het wordt 5-8 graden en het blijft grotendeels droog.

In het zuiden is zelfs ruimte voor de zon. In het noordelijk kustgebied waait een vrij krachtige westenwind.

Vanavond is het wisselend bewolkt met in het zuiden brede opklaringen en in het noorden meer bewolking. In opklaringen koelt het snel af en kan het halverwege de avond al licht vriezen.

Vannacht kan in het noorden wat motregen vallen bij temperaturen van een graad of 4. In de zuidelijke helft van het land komen opklaringen voor en is het droog. Daar daalt het kwik naar 0 tot -3 graden. Ook kan regionaal een mistbank ontstaan.

Lichte vorst

Morgen, Tweede Kerstdag, start op veel plaatsen bewolkt en in het noord(oost)en kan in de ochtend nog een spatje motregen vallen. In het zuiden begint de dag met opklaringen en lichte vorst. Gedurende de dag is het in grote delen van het land bewolkt, maar wel droog. In het zuiden schijnt af en toe de zon.