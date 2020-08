Braziliaanse deelstaat gaat Russisch vaccin produceren

De Russen claimen het eerste effectieve vaccin tegen het nieuwe coronavirus te hebben ontwikkeld, maar onder anderen experts plaatsen vraagtekens bij de veiligheid van het vaccin, dat volgens sommigen onvoldoende is getest. De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn liet zich ook kritisch uit over het vaccin. „Het kan gevaarlijk zijn om miljoenen, zo niet miljarden mensen te vroeg te vaccineren, omdat het de acceptatie van vaccineren vrijwel kan ruïneren als het misgaat”, zei hij eerder.

Het Technologisch Instituut van Paraná, Tepcar genaamd, heeft laten weten dat het mogelijk begint met het importeren van het vaccin voor de productie kan beginnen als de Braziliaanse gezondheidswaakhond het vaccin goedkeurt. Tepcar heeft een contract met het Russische investeringsfonds RDIF getekend. Het fonds laat weten dat het doel van het contract is om „de productie en de distributie van het Spoetnik-V-vaccin in Brazilië en andere Zuid-Amerikaanse landen te organiseren.”

Braziliaanse volksgezondheidsexperts en voormalige functionarissen van de waakhond zijn bezorgd over het vaccin, dat niet zo grootschalig is getest als normaal het geval zou zijn. De directeur van Tepcar zegt dat hij wacht op de resultaten van de testfases 1 en 2. Testfase 3 is volgens hem nog gaande.

Brazilië is na de Verenigde Staten het hardst getroffen door het nieuwe coronavirus. Het longvirus is er bij meer dan 3,1 miljoen mensen vastgesteld en er zijn al meer dan 103.000 doden gevallen als gevolg van een besmetting.

Doordat het virus er hard om zich heen grijpt, is Brazilië een geschikte proeflocatie voor vaccins in ontwikkeling. Onder meer Britse en Chinese vaccins in ontwikkeling worden er getest. De directeur van Tepcar heeft Rusland aangeboden dat het Russische vaccin ook in Paraná kan worden getest.