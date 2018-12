Na tiny houses: mini-kantoortje in het bos

,,Het is een compacte duurzame ruimte waar internet is en elektriciteit, maar geen stromend water. Je kunt er liggen of aan een bureau op je laptop aan het werk. Wij denken dat het ideaal is in een tijd waarin grenzen tussen werken en vrije tijd vervagen. Of een inspiratievolle plek om te werken aan je boek. We plaatsen de tiny offices op mooie natuurrijke locaties, met een uitzicht op water en groen,” zegt woordvoerder Ron Moerenhout van Droomparken.

Ⓒ Amaury Miller

Vooralsnog zijn de tiny offices gratis per dagdeel te huur, zodat het park in kaart kan brengen wat de behoefte eraan is. De 20-jarige mbo’er Steven die op het park stage loopt vanwege zijn studie Leisure&Hospitality, werkt alvast even aan een stageverslag in het mini-kantoortje. ,,Mijn school staat in Enschede en omdat ik vier maanden stage moet lopen, slaap ik in een huisje op dit park. Dit kleine kantoortje vind ik wel handig.”