Mysterieuze aardverschuiving in Rusland

Beelden van de plek waar de mysterieuze verschuiving plaatsvond. Ⓒ YouTube

TSJABAROSK - Een grote aardverschuiving in het oosten van Rusland houdt deskundigen bezig. In de regio Tsjabarovsk brak om onverklaarbare redenen een bergflank van ongeveer 700 meter lengte af en gleed in een rivier, zoals Russische media dinsdag meldden.