Weer raak in Veen: ’Vast groepje speelt spelletje met politie’

De straatstenen van de kruising zijn op eerste kerstdag zwartgeblakerd.

VEEN - Bewoners van het Brabantse dorp Veen worden er moedeloos van. Voor de vierde keer in een maand is er vannacht een auto in de fik gestoken. Bovendien belaagden de jongeren, nota bene op kerstavond, de brandweer bij het blussen. Niemand werd gearresteerd. „Er lijkt niets tegen te doen.”