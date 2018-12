Paus roept op tot vrede in Jemen, Syrië en Israël

De kerkvorst benadrukte het belang van het samenleven van mensen met verschillende nationaliteiten, culturen en religies. „Onze verscheidenheid schaadt niet, het betekent geen gevaar: het is veel eerder rijkdom.” De universele boodschap van kerst is volgens hem dat we allen broeders zijn.

De paus ging onder meer in op de situatie in het door oorlog geteisterde Syrië. „Moge de internationale gemeenschap resoluut werken aan een politieke oplossing, zodat het Syrische volk, vooral degenen die gedwongen zijn hun eigen land te verlaten en elders hun toevlucht te zoeken, terug kunnen keren om in hun eigen land in vrede te leven”, zei Franciscus.

Beloofde land

Ook bad hij voor vrede tussen de Israëliërs en Palestijnen. Het conflict woekert sinds de oprichting van de staat Israël nu al zeventig jaar lang voort in „het land dat door de Heer is gekozen om zijn liefdevolle gelaat te tonen.”

De paus sloot zijn kersttoespraak zoals gebruikelijk af met de zegen „zalig kerstfeest” en de zegen Urbi et orbi (voor de stad en voor de wereld).