IS eist zelfmoordaanslag in Tripoli op

De aanvallers namen dinsdag, nadat ze een autobom tot ontploffing hadden gebracht, het ministerie van Buitenlandse Zaken onder vuur, waarna twee van hen naar binnen gingen en zichzelf opbliezen. Bewakers schoten de derde terrorist dood. Het ministerie van Gezondheid meldde dat er drie burgerslachtoffers en 21 gewonden vielen. De Libische minister van Binnenlandse Zaken sprak echter maar van twee slachtoffers.

Zwarte rookwolken waren te zien boven het complex dat door veiligheidstroepen werd omringd. Volgens The Libya Observer is dit de derde aanval op een staatsinstelling in Tripoli dit jaar. In mei werd de nationale kiescommissie getroffen door een zelfmoordaanslag. Vier maanden later vielen aan IS gelieerde gewapende mannen de Nationale Olie Coöperatie (NOC) aan.