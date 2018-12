Koning: hou geloof in elkaar vast en doe iets

Willem-Alexander prijst kleine burgerinitiatieven die volgens hem de basis vormen van ‘een beter Nederland’. Eigen kracht en samenwerken zijn de sleutel tot succes, aldus onze vorst.

Koning Willem-Alexander koos er ook voor om te kiezen voor een persoonlijke noot, bijvoorbeeld toen het ging over het verlies van dierbaren. ,,Mijn vrouw en ik weten wat u doormaakt.” De koningin verloor het afgelopen jaar haar zusje, de koning enkele jaren geleden zijn broer Friso.

„Wie het nieuws volgt, zakt de moed soms in de schoenen”, zei de koning, die wees op de eigenverantwoordelijkheid van mensen om van positieve invloed op de maatschappij te zijn. „Zou het niet kunnen dat we onze eigen rol onderschatten?”

„Actieve burgers die ondanks alle verschillen het samen willen bolwerken, dat is onze rode draad. Dat is wat ons sterker maakt”, zei de koning over ons land. „Een beter Nederland begint in kleine huisjes.”

Mensenrechten

Ook prees de koning de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die zeventig jaar geleden is opgesteld. Hij pleit dan ook voor „vrijheid, gelijkheid en eerlijke kansen voor iedereen.”

Bovendien herinnert „het kerstfeest ons eraan dat we de belangrijkste bronnen van geluk maar al te snel over het hoofd zien.”

De koning week dit jaar voor de opname van de toespraak uit naar Paleis Noordeinde. Dit omdat het koninklijk gezin deze maand verhuist van de Eikenhorst in Wassenaar naar Paleis Huis ten Bosch. Omdat dit nog niet voldoende is ingericht om de opnames te maken, is gekozen voor het werkpaleis van de koning.