Vrouw (28) op gruwelijke wijze vermoord: ’Ze was zo lief’

Ze begrijpt er niets van, zegt Ana-Liliana Netts (55) in Daily Mail. De tante van Phoenix uit Birmingham is er kapot van dat haar nicht op zo’n brute wijze om het leven gebracht is. „Ik ben geschokt dat ze zo gruwelijk gestorven is. Ze was een lieve meid. Haar vader vertelde aan iedereen hoe slim ze was.” Ook de ouders van de twintiger lieten dinsdag weten geschokt te zijn door haar overlijden.

Ongelooflijke stank

De koffers met het in twee delen gezaagde en vervolgens verbrande lichaam van Netts werden op 12 mei gevonden door de politie. Agenten hadden eerder die dag een bestuurder van een auo aangehouden vanwege een corona-controle op de inzittenden. Op de achterbank van zijn Zafira lagen vreselijk stinkende koffers, aldus de politie.

Het gruwelijk verminkte en deels in brand gestoken lichaam kon pas na een week geïdentificeerd worden. Het bleek om Phoenix Netts te gaan, een vrouw die niet als vermist was opgegeven omdat ze al enkele maanden weg was bij haar familie. Ze woonde al die tijd al in een opvangcentrum voor vrouwen in Lozells, Birmingham, waar kwetsbare vrouwen op kosten van de staat verblijven.

Twee verdachten

De bestuurder van de auto is opgepakt. Dat is Mahesh Sorathiya (38), een klusjesman en vader van twee, die ervan verdacht wordt geholpen te hebben bij de moord en/of het dumpen van het lichaam in de buurt van de steengroeve in het bos. Mahesh is op borgtocht vrij. „Hij heeft gewoon tegen betaling gereden en had geen idee van wat er in de koffers zat”, zegt zijn advocate in Britse media.

Er is inmiddels ook een hoofdverdachte opgepakt: de Jamaicaanse Gareeca Gordon (27). Die vrouw verbleef in hetzelfde opvangcentrum als Phoenix. Wat de aanleiding is voor de moord, is nog onduidelijk. Mahesh heeft wel verklaard dat hij met de koffers rondreed in opdracht van Gordon.

De politie heeft ook de plaats gevonden waar Phoenix is omgebracht. De politie omschrijft die plek in de Daily Mail als een ’slachthuis’.