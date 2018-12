Veel doden door botsing bus en truck in Congo

Het incident was in de plaats Kisantu in het westen van het land. De politie denkt dat beide voertuigen op het moment van de klap te hard reden. In Congo gebeuren vaker zware ongevallen doordat te hard wordt gereden, voertuigen technische mankementen hebben en door de slechte toestand van de wegen.

