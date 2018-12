Foto’s vrijgegeven van ’verdwenen’ prinses Latifa

Prinses Latifa is sinds maart van dit jaar niet meer publiekelijk gezien. Destijds werd ze van een jacht afgeplukt voor de kust van India door eenheden uit dat land en de Emiraten. De rebelse dochter van de schatrijke minister-president Sheikh Mohammed heeft al twee keer geprobeerd te ontsnappen aan haar thuisland. Volgend haar wordt ze daar als vrouw minderwaardig behandeld.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in de Emiraten gaf deze week drie foto’s vrij, in een opmerkelijk lage resolutie, waarop de prinses samen met de voormalig Ierse president Mary Robinson is te zien. Latifa draagt op die foto’s eigentijdse kleding, zo lijkt.

Een van de vrijgegeven foto’s van prinses Latifa. Ⓒ VAE

Geruchten

Die foto’s drukken „valse beschuldigingen” de kop in „die zijn geuit over Hare Hoogheid, en bewijzen dat zij leeft”, luidt volgens BBC de verklaring van het ministerie. Mensenrechtenorganisaties, die opgelucht reageren, deelden eerder hun zorgen over de gezondheidssituatie van de prinses. Ook stellen zij dat Latifa tegen haar wil in wordt vastgehouden.

In de BBC-documentaire ’Ontsnapping uit Dubai: het mysterie van de vermiste prinses’ werd het trieste lot van de zus van Latifa, Shamsa, uit de doeken gedaan. Zij wist in 2000 in Engeland te ontsnappen van een van de familie-landgoederen, maar werd vervolgens ontvoerd en terug naar de Emiraten gebracht. Zij leeft sindsdien, aldus Latifa, in een soort medische instelling waar zij continu medicijnen krijgt toegediend om haar onder controle te houden.

Een van de vrijgegeven foto’s van Sheikha Latifa, maar is ze wel gelukkig? Ⓒ VAE

