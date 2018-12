Tsunami dwingt tot vreselijke keuze: vrouw of moeder en baby redden

Het was rond 21.30 uur in de avond toen de woning van Udin Ahok op Sumatra werd getroffen door een muur van water. Ahok raakte in paniek en baande zich een weg door het water naar zijn moeder (70) en zoon (1). Plotseling zag hij zijn vrouw in problemen in het woeste water. Hij redde haar leven, maar moest zijn moeder en zoon daardoor laten gaan. De twee werden later dood aangetroffen tussen de brokstukken.

„Ik had geen tijd om iedereen te redden”, zegt de 46-jarige man tegen persbureau AFP. Ahok verblijft sinds de ramp in een groot opvangcentrum in de zwaarst getroffen regio van Sumatra. „Het spijt me zo verschrikkelijk. Ik kan alleen maar hopen dat ze een plaats in de handen van God hebben gekregen.”

Zaterdagavond overspoelde de tsunami de kustgebieden van de eilanden Java en Sumatra. Volgens officiële bronnen werd de hoge golf veroorzaakt door een uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Dit leidde tot een aardverschuiving in zee die de tsunami veroorzaakte. De golf kwam totaal onverwacht en overviel veel mensen in hun slaap.

Ongeveer 12.000 inwoners zijn ontheemd geraakt.

