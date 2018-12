’Verdachte doden 12-jarige was onder behandeling’

Volgens zijn moeder was de verdachte al langer in de war: „Hij is circa 1,5 jaar geleden opgenomen geweest bij Pro Persona. Hij is veel te vroeg ontslagen. Drie maanden geleden is hij uitbehandeld verklaard, omdat hij een behandelaar had beledigd en bedreigd. Maar hij had natuurlijk nog behandeld moeten worden; hij was flink in de war”, aldus de grootmoeder van het slachtoffertje.

„Tevfik heeft mijn kleinzoon neergestoken, met een zwaard”, zegt ze. De politie wil dat in verband met het onderzoek bevestigen noch ontkennen, schrijft De Gelderlander.