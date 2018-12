Wat er precies is gebeurd, is vooralsnog niet duidelijk. Het ongeval gebeurde in de plaats Pfronten in de streek Allgäu. Onder de gewonden zijn kinderen.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik