Wildplasser stapt uit taxi en komt niet meer terug

In eerste instantie rukten volgens ’OÖ Nachrichten’ enkele patrouillewagens van de politie uit om de vermiste wildplasser te zoeken. Dat had geen succes. Rond 8.30 uur werd besloten alle beschikbare hulptroepen in te schakelen: tien extra agenten, twintig brandweerlieden, de Oostenrijkse reddingsdienst met veertien speurhonden en een helikopter.

Een uur later meldde de verdwenen man zich bij een familielid in een naburig dorp. Hij vertelde haar bedremmeld dat hij na de blaas te hebben geleegd de auto niet meer kon vinden en was verdwaald. Zij lichtte de politie in.