Duitse snowboardster omgekomen door lawine

Een broer die haar vergezelde kon zich zijwaarts in veiligheid brengen voor de schuivende sneeuw en alarm slaan. Vermoedelijk heeft het duo, dat de aanbevolen nooduitrusting bij zich had, de lawine zelf veroorzaakt. In dit deel van Tirol is veel sneeuw gevallen en het gevaar naast de gebaande paden is aanzienlijk, vooral boven de de 2200 meter.

