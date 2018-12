Redders Julia op kerstvisite: ’Speciaal plekje in ons hart’

Ⓒ De Telegraaf

ZWIJNDRECHT - Zonder politieagenten Arnold Woudenberg en Elroy Boom had de toen 16-jarige Julia waarschijnlijk niet meer geleefd. De agenten reanimeerden het meisje in maart 2016, nadat ze een hartstilstand had gekregen. Wonder boven wonder herstelde ze. Sindsdien brengen de agenten haar ieder jaar rond de kerst een bosje bloemen. ,,Ze heeft een speciaal plekje in ons hart veroverd.”