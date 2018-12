Burgemeester Stichtse Vecht (57) overleden

Op 1 augustus 2018 was hij genoodzaakt zich ziek te melden, waarna Yvonne van Mastrigt aantrad als waarnemend burgemeeste bij de gemeente die ongeveer 64.000 inwoners telt en in 2011 werd gevormd door de samenvoeging van Breukelen, Loenen en Maarssen.

Het gemeentebestuur is ’diep geraakt’ door het overlijden van Witteman. „Hij was een rasbestuurder. Verbindend, daadkrachtig, bereikbaar, vernieuwend en integer: zo blijft hij ons inspireren. Wij leven intens mee met zijn vrouw en de kinderen en wensen hen veel sterkte”, aldus opvolger Van Mastrigt.

Witteman was fervent hardloper en merkte dat er iets fout was, toen hij steeds slechter herstelde van inspanningen. Dat gebeurde rond kerst 2016, precies twee jaar geleden. „Na een CT-scan vertelde de longarts me: longkanker fase vier, we kunnen niets meer voor je betekenen. Een mokerslag. Je leven op z’n kop”, vertelde hij afgelopen maand nog tegen het Noordhollands Dagblad.

’Het is een mooi leven geweest’

Witteman keek in dat gesprek terug op zijn leven. De dag dat hij moest aftreden, is vermoedelijk ’de eerste keer ooit dat ik me heb ziek gemeld’, aldus de PvdA’er. „Ik was helemaal gek van mijn werk - de mooiste baan die je je kunt voorstellen.”

„De acceptatie was er snel”, besloot Witteman. „Ik heb een jaar met veel emoties achter de rug. Vooral in de gesprekken met mijn vrouw onze drie kinderen. Die emoties zitten vooral bij alles wat je niet meer gaat meemaken, maar het zijn ook mooie emoties. Die moet je niet uit de weg gaan. Ik heb gewoon een mooi leven gehad.”