Man (26) in buik geschoten in Rotterdam

Agenten kregen een melding over een incident aan de Huniadijk in IJsselmonde. Of de schietpartij daadwerkelijk daar heeft plaatsgevonden, en of het in een woning of op straat was, weet de politie niet.

Er wordt nog onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hij was aanspreekbaar, meldt de politie.