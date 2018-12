Drie schepen botsen op de Waal

Archieffoto. Ⓒ Google Maps

BRAKEL - Drie binnenvaartschepen zijn met elkaar in aanvaring gekomen op de Waal, ter hoogte van het Gelderse Brakel. Niemand is gewond geraakt, maar de schepen hebben wel wat schade opgelopen, meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een containerschip, een duwbakschip dat kolen vervoerde en een tanker met „een aardolieproduct” erin, wat precies is nog onbekend.