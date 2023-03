Forse kritiek op NPO om debat tussen VVD en links

Boosdoener is het debat, onder leiding van Jeroen Pauw, dat BnnVara op 12 maart, de zondag voor de Statenverkiezingen, organiseert onder de noemer ’Linksom of rechtsom’. Daarin gaan VVD’ers Edith Schippers en Mark Rutte in debat met het door hen tot ’linkse wolk’ gedoopte duo Attje Kuiken (PvdA) en Jesse Klaver (GL). Het past precies in de door de liberalen opgezette campagnestrijd tussen henzelf en de linkse partijen.

Dat de publieke omroep die tweestrijd faciliteert, steekt bij veel andere politieke partijen. Omtzigt, die zelf niet meedoet aan de Statenverkiezingen, zegt zelfs een klacht in te dienen bij de publieke omroep. Hij wijst erop dat drie van de vier debaters niet eens verkiesbaar zijn, alleen Edith Schippers staat op de lijst voor de Eerste Kamer (waar overigens ook niet rechtstreeks op wordt gestemd). Maar hij vraagt zich vooral af of de publieke omroep zich wel aan de eigen rol houdt door drie partijen een uur extra zendtijd te geven: „Andere politieke partijen krijgen slechts enkele minuten en secondes bij de andere debatten, waar spreektijd evenwichtig verdeeld wordt.”

Nep-tweestrijd

De frustratie wordt breder gedeeld. JA21-lijsttrekker Annabel Nanninga spreekt van een ’zorgvuldig afgestemde, netjes voorbesproken nep-tweestrijd’. „Als je de vraag linksom of rechtsom beantwoord wil hebben, zou je trouwens eigenlijk een soort First Dates moeten doen waarmee Rutte uit eten gaat met Klaver, Van der Plas, Eerdmans en Kuiken”, schampert SP-Kamerlid Peter Kwint.

Ook lokale politici van coalitiepartijen D66, CDA en CU zetten grote vraagtekens bij de opzet van het debat. En zelfs in de eigen liberale en linkse gelederen klinkt kritiek. „Wie van deze vier personen staat er ergens op een kieslijst voor Provinciale Staten?”, laakt VVD-raadslid Teun Heldens de aandacht voor landelijke kopstukken. Voormalig GL-raadslid Huub Bellemakers vindt het debat tussen VVD en PvdA/GL ’niet minder slecht dan zo’n Wilders vs. Rutte debat’.

Wat ook kwaad bloed zet is dat het verkiezingsdebat bij RTL niet doorging nadat de zender en de VVD het niet eens werden over de opzet daarvan. De liberalen hielden het aantal deelnemers liever beperkt, vertelde Rutte vorige week bij talkshow Jinek: „Zes partijen, dat vinden we veel. Toen werden het acht partijen, dat vonden we écht te veel.”

Het is overigens niet voor het eerst dat een tweestrijd bij de Statenverkiezingen wordt gefaciliteerd in een debat met Jeroen Pauw. Vier jaar geleden kruisten Rutte en FvD-voorman Thierry Baudet in die setting de degens.