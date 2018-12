Stel opent deur voor vreemden: ’Kerstdagen doen pijn, soms’

Op verschillende plekken in het land zijn initiatieven ontvouwd waarbij eenzame mensen in de watten worden gelegd. Zo begonnen Daan Overeem en zijn vrouw Marilu Kessele vorig jaar een initiatief: ze lieten een vreemdeling aanschuiven op Eerste Kerstdag, schrijft de NOS.

Daan en Marilu hebben blijkbaar een gevoelige snaar geraakt. Dit jaar zijn er al 24 plekken waar een vreemdeling mag aanschuiven, met hulp van vrijwilligersorganisatie Malkander.

„Er zijn allerlei initiatieven vlak voor kerst, maar op de dagen zelf blijft het stil”, legt Daan Overeem uit. „We willen juist dán dat mensen die zich eenzaam voelen, een leuke dag hebben. Juist bij die kerstdagen zit de meeste pijn.”

„Als je die twinkeling niet in de kaars, maar in de ogen van de gasten ziet, dan is de avond geslaagd. Die warme reacties... Oh man, een betere kerst kun je niet krijgen.”

’Heel dankbaar’

Dit jaar schuiven er vijf mensen aan bij het stel uit Ede. Een van hen is Harm, wiens vrouw ongeveer 4 jaar geleden overleed. „Dagen en dagen alleen zijn, ik vind er niks aan. Het bankstel praat echt niet terug. Je mist gewoon van alles omdat je alleen komt te zitten. Ik ben heel erg dankbaar dat dit kan. Van mij mag het wel iedere dag Kerst zijn.”

Ook op andere plekken in het land worden op Eerste Kerstdag diners georganiseerd. Zo krijgen eenzame ouderen in Hoensbroek een volledig verzorgd diner van Stichting buurtbeheer Nieuw Lotbroek. Daar meldden zich 16 mensen aan, meldt 1Limburg.