Kerst met rouwrand: ’Daan zou 27 zijn vandaag’

Daan zou op eerste kerstdag 27 zijn geworden Ⓒ eigen foto

ENSCHEDE - De gewelddadige dood van Daan Mellée, een Enschedeër die afgelopen zomer in zijn eigen woning met een vuurwapen werd omgebracht, valt voor zijn nabestaanden nog steeds niet te bevatten. Het gemis is vandaag, de dag dat hij 27 jaar zou zijn geworden, misschien wel groter dan ooit. „Je krijgt nu natuurlijk een jaar waarin je alles voor het eerst meemaakt. Dat betekent dat je leven dus niet meer hetzelfde is, nooit meer”, treurt zijn vader.