Adventskalender waar meisje (9) van eet blijkt voor katten bedoeld

Na vier dagen besloot ze toch dat het genoeg was. Sindsdien at Alissa de chocolaatjes niet meer op, en een week later vertelde ze haar moeder dat ze geen enkel deurtje meer had geopend, en herhaalde ze dat de chocolade een ’rare’ smaak had.

Dat had het Britse meisje uit Oswestry al eerder gezegd. „Maar ze zei niet dat ze vreselijk was ofzo. Ik dacht dat ze te kieskeurig was”, vertelt haar moeder nu.

Toen haar 26-jarige moeder de kalender toch eens goed inspecteerde, schrok ze bij de ingrediëntenlijst. Yoghurt en kattenkruid? De kalender bleek voor katten bedoeld. Auw. „Ik was geshockt toen ik erachter kwam”, vertelt Jess Evans. „Ik voelde me de slechtste moeder ooit.”

Het 9-jarige meisje zag de groene kleur al eerder. Daarvan dacht haar moeder dat het om ’appelsmaak-chocola’ ging, vertelt ze tegen The Independent. „Ik sloeg er niet op aan.”

Evans schaamt zich nog steeds. „Vooral dat het elf dagen heeft geduurd voordat we erachter kwamen”, vertelt de vrouw. Gelukkig is er ook goed nieuws: de ingrediënten zijn niet schadelijk. Het meisje is niet ziek en zal verder geen hinder ondervinden.