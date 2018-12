Meisje (7) na Trump: ik geloof nog steeds in kerstman

President Trump beantwoordde op Kerstavond met Melania telefoontjes van kinderen. Dat ging fout toen Donald Trump aan een 7-jarig meisje, van wie de identiteit toen nog onbekend was, vroeg of ze in de kerstman geloofde.

’Ja’, zei het meisje. „Dat is wel marginaal hè, op 7-jarige leeftijd”, antwoordde Trump. De video ervan ging viraal (bekijk hier de beelden).

Het meisje blijkt niet van haar stuk te krijgen. Ze weet niet wat ’marginaal’ betekent en gelooft nog steeds in Santa Claus, de Amerikaanse versie van de kerstman, zo vertelt ze tegen de lokale krant Post and Courier in de staat South Carolina.

Sterker nog: die morgen had ze nog gesuikerde chocoladekoekjes voor de kerstman klaargelegd, onder de kerstboom. De volgende ochtend waren ze weg. Daar lag een cadeau, een pop, voor in de plaats.

Videobeelden online gezet

Terugkijkend vond het telefoontje met de president vooral leuk. „Ik had zoiets van: wow! Ik was in shock”, vertelt Collman Lloyd. „Ik was niet nerveus”, besluit ze.

De beelden van hoe het meisje met Trump belt, zijn door de krant online gezet. Bekijk ze hier: