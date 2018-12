17-jarige vast na doodsteken 28-jarige Vlissinger

Uit onderzoek bleek dat er een man was gevlucht. Een zoektocht leidde naar een 17-jarige jongen uit Vlissingen, die is aangehouden. Bij een woning in de Kasteelstraat werd een 22-jarige vrouw gearresteerd. Haar woonplaats is nog niet bekend. De politie onderzoekt hun betrokkenheid bij de steekpartij.

