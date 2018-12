Straks betalen op Belgische snelweg

Volgens De Tijd is het over vijf jaar waarschijnlijk al zover. Er werd nog getwijfeld tussen alleen betalen rond de steden of in heel Vlaanderen. Er is nu voor het laatste gekozen.

De Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft al gezegd dat ook buitenlandse chauffeurs die over ’zijn’ wegen rijden, moeten betalen. Hoeveel een weekendje Antwerpen of de doortocht naar het zuiden gaat kosten , is nog niet bekendgemaakt.