Tiener al maanden vast in Alicante, CDA wil opheldering

Twee Britse meisjes (12 en 14) beschuldigen de 17-jarige Charly T. ervan hen seksueel te hebben misbruikt in Alicante. Ⓒ EPA

Alicante - Een Noord-Hollandse scholier zit al vier maanden in voorarrest in Spanje. Twee Britse meisjes (12 en 14) beschuldigen de 17-jarige Charly T. ervan hen seksueel te hebben misbruikt, maar een officiële aanklacht is er (nog) niet. In gesprek met Nieuws en Co op NPO Radio 1 stelt Charly T. dat de beschuldiging volledig is gelogen: „Ik ben geen zware misdadiger.’’