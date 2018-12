Indonesië: situatie bij vulkaan nog gevaarlijk

De tsunami van zaterdag is veroorzaakt doordat een deel van de vulkaan Anak Krakatau in de zeestraat tussen Zuid-Sumatra en West-Java instortte. Ⓒ REUTERS

TANJUNG LESUNG - De Indonesische autoriteiten waarschuwen voor „extreem weer en hoge golven” rond de uitgebarsten vulkaan Anak Krakatau in de Straat van Soenda. Ook dringen zij erop aan weg te blijven bij de kust die zaterdag getroffen is door een tsunami. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 492, meldt de Indonesische rampenbestrijdingsdienst BNPB.