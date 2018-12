Vrouw voorkomt burenruzie dankzij cake

Volgens Winston-Salem Journal kon Candice Marie Benbow behoorlijk slecht slapen door de luide muziek die haar buurman speelde. Ze besloot het op een bijzondere manier op te lossen: de Amerikaanse bakte een taart en schreef daarbij een briefje. Ze deelde haar tactiek op Twitter en werd overladen met positieve reacties.

Op het briefje viel te lezen dat Benbow de muziek van buurman Tommy Amaro inmiddels wel kon waarderen, maar dat het simpelweg te luidruchtig was geweest. Amaro, een videoproducer was in eerste instantie achterdochtig, maar inmiddels zijn de buren goede maatjes geworden.