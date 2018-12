Activisten ’We gaan ze halen’ druipen af

Ⓒ Actiegroep We gaan ze halen

Amsterdam/Athene - UPDATE Ze mochten in persoon een brief overhandigen bij het Griekse parlement en waren prominent te zien in het belangrijkste journaal van het land. Toch is het de actievoerders van We gaan ze halen niet gelukt om op tweede kerstdag vluchtelingen mee te nemen naar Nederland.