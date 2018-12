Pleegzoon komt belofte na: ’Het huisje voor Maria moést er komen’

Jos Niels kwam zijn belofte na en bouwde hij een kapelletje voor Maria, als dank dat hij als klein jongetje bij Grada en Martien mocht blijven. Ⓒ Rias Immink

GENDT - Negen jaar was Jos Niels toen hij elke avond vurig tot Maria bad. Nu, op 68-jarige leeftijd, demonstreert hij hoe hij dat als klein manneke deed. Toegeknepen ogen, de kolenschoppen van handen gevouwen, wanhoop in zijn stem: „Alsjeblieft, Maria, alsjeblieft, als ik bij tante Grada en oom Martien mag blijven, bouw ik later een huisje voor je. Alsjeblieft.”