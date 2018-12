’Diabetes door overslaan ontbijt’

Onderzoeksleider Sabrina Schlesinger, van het Duitse Diabatescentrum in Düsseldorf, stelt dat 30% van de wereldbevolking het ontbijt overslaat.

De onderzoekers denken dat het eetpatroon en de ziekte aan elkaar gelinkt zijn doordat mensen die niet ontbijten eerder geneigd zouden zijn om te snacken. Daarnaast zouden mensen met overgewicht eerder geneigd zijn het ontbijt over te slaan, omdat zij onterecht denken dat uit hun calorie-inname zou verlagen.

De onderzoekers waren in eerste instantie bang dat de onderzoeksresultaten scheefgetrokken zouden worden omdat mensen met overgewicht veel sneller diabetes type 2 ontwikkelen. Maar het team ontdekte dat zelfs wanneer ze rekening hielden met lichaamsgewicht, mensen van welk gewicht dan ook nog steeds 22% meer kans hadden om diabetes te ontwikkelen als ze het ontbijt misliepen.

De resultaten van het onderzoek van Schlesinger zijn gepubliceerd in Journal of Nutrition: „Wij geloven dat mensen die het ontbijt overslaan later op de dag meer snacks eten én meer calorieën op dag binnenkrijgen dan mensen die het ontbijt niet overslaan.”

Veel granen

Onderzoeksleider Sabrina Schlesinger stelt dat een ontbijt met veel granen en weinig rood vlees of suiker de meeste kans biedt om de aandoening af te weren.