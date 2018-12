Nederlander levend uit lawine gehaald

Er is alarm geslagen in de skigebieden waar de ene na de andere lawine naar beneden komt, zo schrijft de Tiroler Tageszeitung.

Dinsdag overleed een 33-jarige snowboarder toen ze door een 400 meter brede muur van sneeuw werd meegesleurd in Obergurgl. Ze kwam een halve meter onder de sneeuw te zitten. Binnen 35 minuten was ze bevrijd, maar de hulp kwam te laat. De vrouw was volgens de politie met familie aan het skiën. Het slachtoffer had een complete nooduitrusting bij zich, maar dat heeft haar toch niet kunnen redden.

Rond dezelfde tijd ging het mis bij Kals in de buurt van de Großglockner. Een 32-jarige Oostenrijker en een 36-jarige Tsjechische konden zich uit de sneeuw worstelen. Ook op andere plaatsen wisten wintersporters zich ternauwernood te redden.

Nederlander

Op Kerstmiddag ontsnapte een 48-jarige Hollander wonderwel aan de dood. Hij werd volgens de krant bij Axamer Lizum honderd meter meegesleurd. De man, die in Oostenrijk woont, verdween net onder de sneeuw. Twee getuigen konden hem snel uitgraven. Het slachtoffer zou niet meer dan twee minuten bedolven zijn geweest. De Nederlander was met zijn zoon buiten de piste aan het skiën. De jongen raakte niet gewond.

Door de vele neerslag en de harde wind is op sommige plekken lawine-alarm vier afgegeven.