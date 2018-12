Actie van ’We Gaan Ze Halen’ mislukt

Dat meldt de NRC. ’We Gaan Ze Halen’ vertrok een week gelegen naar Griekenland. De bedoeling was op 150 vluchtelingen naar Nederland te halen.

De bus van de actiegroep begaf het eerder, waarna de groep met auto’s naar het land reed. Het is niet gelukt om daar toestemming te krijgen van de Griekse overheid.

In gesprek met het NOS Radio 1 Journaal zegt de voorman Voorberg de situatie ’heel bijzonder’ te vinden: „Alle media hebben bericht over onze actie, maar het blijft doodstil van de kant van de Griekse regering. Ze lijken niet te willen reageren.”

De campagne om eigenhandig een handvol vluchtelingen op te halen in Griekse opvangcentra, kon vooraf al rekenen op een berg kritiek. Staatssecretaris Harbers stelde dat de actievoerders zich schuldig maakten aan mensensmokkel. Bovendien zouden vluchtelingen die via ’We gaan ze halen’ in ons land arriveren direct weer worden teruggestuurd.